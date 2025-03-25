Дом промышленности в Самаре выставили на торги

До 2015 года помещения Дом промышленности (является объектом культурного наследия регионального значения) сдавались в аренду, а после было принято решение закрыть объект. Арендаторов выселили, здание законсервировали по причине его аварийного состояния. Чуть позже стало известно, что и здание, и земельный участок под ним заложены для обеспечения кредитов, которые «Новикомбанк» выдал футбольному клубу «Крылья Советов» на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.