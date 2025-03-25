Дом промышленности в Самаре выставили на торги

До 2015 года помещения Дом промышленности (является объектом культурного наследия регионального значения) сдавались в аренду, а после было принято решение закрыть объект. Арендаторов выселили, здание законсервировали по причине его аварийного состояния. Чуть позже стало известно, что и здание, и земельный участок под ним заложены для обеспечения кредитов, которые «Новикомбанк» выдал футбольному клубу «Крылья Советов» на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.
Судебный процесс по этому вопросу растянулся на несколько лет. Истцом выступало ООО «РТ-Капитал», которое выкупило у банка право требования долга. Причем обе организации входят в госкорпорацию «Ростех». Ответчиком было принадлежащее Самарской области АО «Транспортно-логистическая компания», на балансе которого значится Дом промышленности.
Итогом тяжбы стало решение арбитражного суда обратить на Дом промышленности и землю под ним взыскание по требованию «РТ-Капитал». Также была установлена начальная продажная стоимость имущества — 319,05 млн рублей. Тогда планы не были реализованы, однако сейчас здание все-таки выставили на торги.
Стоит добавить: в начале января 2025 г. компания «РТ-Капитал» направила в суд иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. В конце января «Крылья Советов» начали погашать долг перед Ростехом. Футбольный клуб «Крылья Советов» перевел 100 млн руб. Ростеху в качестве первого транша в счет уплаты долга. Сообщалось, что весь долг планируется погасить до конца 2025 года.