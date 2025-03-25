Британская нефтегазовая компания подала иск против Казахстана

«Victoria Oil & Gas» в 2005 году приобрела у «Saga Creek Gold Ltd» 100-% долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания успела пробурить несколько скважин и потеницально оценивала геологические запасы нефти в 15 млн тонн. Однако в 2008 году контракт на недропользование был расторгнут (причины не сообщаются).