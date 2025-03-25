Британская нефтегазовая компания подала иск против Казахстана

Иск официально зарегистрирован, говорится на сайте организации.
Как пишет Energy Monitor, в апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить иск против Казахстана на сотни миллионов долларов за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области.
«Victoria Oil & Gas» в 2005 году приобрела у «Saga Creek Gold Ltd» 100-% долю в месторождении Кемерколь за $8,5 млн. Компания успела пробурить несколько скважин и потеницально оценивала геологические запасы нефти в 15 млн тонн. Однако в 2008 году контракт на недропользование был расторгнут (причины не сообщаются).
В 2008 году право на недропользование по месторождению Кемерколь было выкуплено компанией ТОО «Bakyt Tau» у «Saga Creek Gold Ltd» за 360 млн тенге.
Спустя 8 лет, в 2016 году, ТОО «Bakyt Tau» передаёт право на недропользование по месторождению Кемерколь ТОО «Ап-Нафта Оперейтинг» за 1 360 млн тенге. Последняя компания пробурила несколько оценочных скважин.
Фактическая добыча за 2023 год составила — 14,7 тыс тонн. Фонд действующих скважин — 12 единиц. Средняя обводненность — 79%.