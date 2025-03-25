В Минской области повысили плату за проезд в общественном транспорте

Талончик на проезд в обычных городских автобусах в Минской области подорожал с 80 до 90 копеек. А на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении — с 90 копеек до 1 рубля.
Также примерно на 4 рубля подорожали месячные проездные билеты. В населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек их цена выросла с 30,6 до 34,42 рубля. А в городах с населением 50−250 тыс. человек — с 35,05 до 39,43 рубля.
Соответственно, подорожали и декадные проездные. До этого цены на проезд в регионе не повышались несколько лет.
Госконтроль проведет горячую линию по работе такси и маршруток.