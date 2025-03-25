В Минской области повысили плату за проезд в общественном транспорте

Также примерно на 4 рубля подорожали месячные проездные билеты. В населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек их цена выросла с 30,6 до 34,42 рубля. А в городах с населением 50−250 тыс. человек — с 35,05 до 39,43 рубля.