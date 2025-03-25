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В Минской области повысили плату за проезд в общественном транспорте

В регионах Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском транспорте. Одной из первых о росте платы за проезд сообщила Минская область. Решение облисполкома опубликовано на портале Pravo.by.

Источник: РИА "Новости"

Талончик на проезд в обычных городских автобусах в Минской области подорожал с 80 до 90 копеек. А на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении — с 90 копеек до 1 рубля.

Также примерно на 4 рубля подорожали месячные проездные билеты. В населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек их цена выросла с 30,6 до 34,42 рубля. А в городах с населением 50−250 тыс. человек — с 35,05 до 39,43 рубля.

Соответственно, подорожали и декадные проездные. До этого цены на проезд в регионе не повышались несколько лет.

Госконтроль проведет горячую линию по работе такси и маршруток.