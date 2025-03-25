В Самаре планируют установить более 60 умных камер

В Самаре планируют установить 62 умные камеры. В конце марта удалось найти подрядчика, который разработает проектную документацию и разместит устройства на улицах города.
Максимальная цена контракта составила 13,7 млн рублей. Работы проведут до 30 июня текущего года, а до 31 июля планируют получить положительное заключение государственной экспертизы, данные указаны в заявке на портале «Госзакупки».
Умные камеры будут обрабатывать информацию с помощью современных технологий. Устройства разместят на крупных транспортных объектах, в числе которых станции метро, парке Гагарина и сквере Авиаконструкторов.