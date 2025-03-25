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Власти Ростова через суд изъяли АЗС на Вавилова

Администрация Ростова изъяла у компании «РН-Ростовнефтепродукт» земельный участок и здание АЗС на улице Вавилова. Об этом сообщается в документации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Администрация Ростова подала иск 27 сентября 2024 года с требованием путем выкупа изъять земельный участок площадью 942 кв.метров и здание АЗС, магазин площадью 61,5 кв.метров, навес площадью 168,5 кв.метров и три склада с горючим на улице Вавилова, 70Б. Власти были готовы заплатить компании «РН-Ростовнефтепродукт» 68,6 миллионов рублей.

Арбитражный суд прекратил права собственности ответчика на участок. Исковое заявление было удовлетворено полностью.

По информации системы «Спарк», «РН-Ростовнефтепродукт» зарегистрирована в 1995 году и специализируется на розничной торговле моторным топливом.