Власти Ростова через суд изъяли АЗС на Вавилова

Администрация Ростова подала иск 27 сентября 2024 года с требованием путем выкупа изъять земельный участок площадью 942 кв.метров и здание АЗС, магазин площадью 61,5 кв.метров, навес площадью 168,5 кв.метров и три склада с горючим на улице Вавилова, 70Б. Власти были готовы заплатить компании «РН-Ростовнефтепродукт» 68,6 миллионов рублей.