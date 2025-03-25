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Пять уникальных вакансий назвали волгоградцам

Пять уникальных вакансий, которые есть на платформе онлайн-рекрутинга для жителей Южного федерального округа, назвали аналитики hh.ru.

Прямо сейчас в волгоградском регионе разыскивают аэродромного рабочего, которому предлагают зарплату в 43 тысячи рублей до вычета налогов. Среди обязанностей — содержание летного поля в должном состоянии, посев трав на его грунтовой части, ограждение опасных мест на территории аэродрома.

В областном центре требуется гладильщик. Ему готовы платить 22−24,5 тысячи рублей также до вычета налогов. Пользоваться при глажении белья и одежды придется электроутюгами разных систем, на каландрах, паровых, электрических и вакуумных катках и прессах.

Здесь же ищут копщика могил. На руки предлагают от 50 тысяч рублей.

В ростовских Шахтах работодатель ищет ткача. До вычета налогов специалисту предлагают 50−57 тысяч рублей. В обязанности входит выработка тканей из полипропиленовых лент на круглоткацких станках. Придется также обеспечивать их исправную работу.

В Астрахани нужен садовник. На руки специалист может получить от 25,4 тысяч рублей. От него ждут умения высаживать деревья, кустарники, цветы, обрабатывать почву, вносить минеральные удобрения и подкармливать растения.