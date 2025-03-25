Пять уникальных вакансий назвали волгоградцам

В областном центре требуется гладильщик. Ему готовы платить 22−24,5 тысячи рублей также до вычета налогов. Пользоваться при глажении белья и одежды придется электроутюгами разных систем, на каландрах, паровых, электрических и вакуумных катках и прессах.