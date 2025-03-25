На борьбу с оползнями в Сочи требуется 88,7 млрд рублей

Реализация программы оценивается в 88,7 млрд руб., однако окончательная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Вопрос о создании отдельной федеральной программы для берегоукрепления и противооползневых работ прорабатывается совместно с краевыми властями.
В администрации уточнили, что предложения по реализации мероприятий будут направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.