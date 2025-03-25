Донской минздрав назвал зарплаты главных врачей ростовских больниц

Данные представлены за 2024 год. Обнародованы размеры среднемесячных зарплат главврачей. Самыми богатыми оказались руководители Психиатрической больницы РО Сергей Выгонский (301 тыс. в месяц), Наркологического диспансера РО Елена Малышко (286 тыс. в месяц), Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка (271 тыс. в месяц).
Только три главврача получают менее 100 тысяч рублей в месяц. Это руководители районных ЦРБ в Каменской и Боковском районах, а также и.о. начальника санатория «Голубая дача».