Аэропорт Усть-Илимск может стать альтернативой Братску на севере Приангарья

На совещании совета законодателей, прошедшем сегодня, 25 марта, в Усть-Илимске, посвященном развитию авиации в Иркутской области, директор ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» Сергей Ванкевич заявил о потенциале аэропорта как альтернативы Братску. Усть-Илимск, расположенный всего в 22 километрах к северо-западу от города, обладает взлетно-посадочной полосой из армированного бетона длиной 3,1 тысячи метров, что позволяет ему принимать крупные воздушные суда. Евгений Селедцов, представитель авиакомпании «Ангара», отметил готовность начать рейсы в Усть-Илимск уже с 1 апреля при условии установления благоприятных тарифов.