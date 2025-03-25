Аэропорт Усть-Илимск может стать альтернативой Братску на севере Приангарья

Аэропорт Усть-Илимск может занять место Братска в логистике на севере Иркутской области. Об этом заявил директор ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» Сергей Ванкевич на фоне ситуации с ухудшением отношений аэропорта северной столицы региона с рядом перевозчиков. Некоторые авиакомпании готовы начать рейсы уже с 1 апреля, сообщает ИА IrkutskMedia.
На совещании совета законодателей, прошедшем сегодня, 25 марта, в Усть-Илимске, посвященном развитию авиации в Иркутской области, директор ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» Сергей Ванкевич заявил о потенциале аэропорта как альтернативы Братску. Усть-Илимск, расположенный всего в 22 километрах к северо-западу от города, обладает взлетно-посадочной полосой из армированного бетона длиной 3,1 тысячи метров, что позволяет ему принимать крупные воздушные суда. Евгений Селедцов, представитель авиакомпании «Ангара», отметил готовность начать рейсы в Усть-Илимск уже с 1 апреля при условии установления благоприятных тарифов.
Аналогичные предложения поступают и из аэропорта «Усть-Кут», который также стремится занять ведущие позиции на севере региона. Генеральный директор аэропорта «Иркутск» Андрей Скуба подчеркнул готовность главного авиационного узла региона адаптировать свою работу для организации рейсов «Иркутск — Усть-Илимск» на крупных воздушных судах, но пока таких предложений не поступало.
Напомним, ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с авиасообщением между Братском и Москвой. Поводом для встречи стало заявление авиакомпании S7 о возможной отмене рейсов из-за резкого роста цен на топливо. С марта 2024 года стоимость авиакеросина в аэропорту Братска выросла на 42%.