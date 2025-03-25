Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля

В Нижегородской области с 1 июля текущего года планово повысят тарифы на коммунальные ресурсы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам. Индексация проводится ежегодно и утверждается на федеральном уровне. Власти подчёркивают, что для Нижегородской области рост тарифов будет одним из самых низких среди регионов, где есть города-миллионники. Для сравнения, в Пермском крае коммунальные платежи вырастут более чем на 21%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%, а в Москве — на 15%.

Ранее выяснилось, как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области.