Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля

Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам. Индексация проводится ежегодно и утверждается на федеральном уровне. Власти подчёркивают, что для Нижегородской области рост тарифов будет одним из самых низких среди регионов, где есть города-миллионники. Для сравнения, в Пермском крае коммунальные платежи вырастут более чем на 21%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%, а в Москве — на 15%.