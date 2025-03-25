В Волгоградской области открывают пункты приема опасных отходов и вторсырья

Кроме того, в 2025 году в Волгоградской области планируется установить еще 50 экобоксов для сбора текстиля и 2 новых фандомата, где жители смогут сдать пластик и алюминий, получив за это бонусы. В целом на территории уже размещено более 750 пунктов приема вторсырья.