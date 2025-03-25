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В Волгоградской области открывают пункты приема опасных отходов и вторсырья

Субъект РФ вошел в топ-10 регионов России по количеству пунктов приема ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек, согласно рейтингу федерального экологического оператора «Росатом».

Как сообщает администрация Волгоградской области, регион второй год подряд занимает лидирующие позиции в стране по количеству пунктов сбора отходов I и II классов опасности, которые представляют угрозу для окружающей среды и требуют отдельной утилизации.

На территории функционирует 433 пункта сбора опасного мусора, из которых 258 предназначены для приема ртутных и люминесцентных ламп. Наибольшее количество таких точек расположено в Волгограде, Волжском и Еланском районе. В настоящее время федеральный экологический оператор обновляет интерактивную карту с местами приема.

Кроме того, в 2025 году в Волгоградской области планируется установить еще 50 экобоксов для сбора текстиля и 2 новых фандомата, где жители смогут сдать пластик и алюминий, получив за это бонусы. В целом на территории уже размещено более 750 пунктов приема вторсырья.

Отметим, что Волгоградская область работает над увеличением доли вторичных отходов в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Ведется сотрудничество с предприятиями для стимулирования использования перерабатываемых материалов и упаковки, а также продолжается работа с населением по популяризации раздельного сбора мусора. Эти вопросы были обсуждены на стратегической сессии по экологии, проведенной губернатором Андреем Бочаровым.