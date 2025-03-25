В Красноярске идет разработка котлована метро

На месте будущей станции метро «Площадь Революции» стартовали работы по строительству монтажного котлована. На площадке побывал губернатор Михаил Котюков, чтобы проверить ход работ и пообщаться со строителями.
Достаточно техники и людей.
В центре Красноярска работают люди и техника. На строительной площадке по периметру котлована уже установили 473 железобетонные сваи глубиной до 19 м и приступили к выемке грунта. Далее по плану — сооружение распорной системы и заливка основания.
«В готовом котловане смонтируем четыре тоннелепроходческих комплекса. Первые два — “Анастасия” и “Ирина” — проложат тоннели до станции “Вокзальная”, в другую сторону ещё два ТПМК построят пути к остановочному пункту “Улица Карла Маркса”, — рассказал главный инженер проекта ГК “Бамтоннельстрой-Мост” Андрей Осипов.
На вопрос Михаила Котюкова, достаточно ли техники и людей, метростроевцы ответили, что проблем нет ни с кадрами, ни с техникой, а работы на участках ведутся круглосуточно.
«Строительство монтажного котлована остановочного пункта “Площадь Революции” идёт по разработанной проектной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России», — напомнил генеральный директор ГК «Моспроект-3» Константин Матвеев.
Трафик и пункт мойки.
Губернатор назвал важным этапом разработку котлована на этой площадке и попросил строителей учитывать особенности трафика в центральной части города, организовать работы так, чтобы не перегружать улицы крупногабаритным транспортом.
Михаил Котюков напомнил, что режим вывоза грунта должен быть согласован со всеми службами. И в час пик серьёзных проблем в центре города из-за этого быть не должно. А чтобы грязь на колёсах не развозили по Красноярску, поручил организовать на этом участке пункт мойки машин.
«Чтобы ни одной грязной машины на улицах города не было», — потребовал глава региона.
Поговорил Михаил Котюков и со строителями, приехавшими из других городов. Они признались, что возводить метро им намного интереснее, чем дома. Да и сам масштаб проекта впечатляет.
«Вы сегодня тоже создаёте историю: возводите в самом центре страны уникальный объект. И показываете самые высокие темпы работы. Спасибо за участие», — поблагодарил губернатор строителей.
Всё по плану.
Не сбавляют темп работы и на других площадках строительства метро. Губернатору рассказали, что строительство двух первых тоннелей комплексами «Екатерина» и «Соломея» от станции «Улица Шахтёров» идёт по плану. Эти машины придут на станцию «Улица Карла Маркса», где подрядчики приступили к буровым работам и возведению свай котлована. Аналогичные работы идут и на станции «Вокзальная».
Кроме того, вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по улице Конституции СССР, 23 и 27, а также на улице Шахтёров, между улицей Полярной и улицей Гагарина. Всего между станциями будет оборудовано шесть притоннельных сооружений, где разместят вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения.
В честь великих женщин.
Напомним, у метростроителей существует традиция называть тоннелепроходческие комплексы именами великих женщин.
Так, щиты «Екатерина» и «Соломея» названы в честь Героев Социалистического Труда — бетонщицы Екатерины Скрюковой, участвовавшей в строительстве Красноярской ГЭС, и Соломеи Ряшиной, электросварщицы Красноярского паровозовагоноремонтного завода. ТПМК «Анастасия» и «Ирина» носят имена Героев Труда — Анастасии Стеблёвой, которая более 30 лет открывала уникальные месторождения в Нижнем Приангарье, и Ирины Гусенцевой, шахтёра Артёмовского рудника. Она стала буровым мастером сразу после окончания школы, всю войну и после работала в забое на буровом станке. Ещё один щит — «Валентина» — назван в честь первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой.