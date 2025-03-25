В Красноярске идет разработка котлована метро

Так, щиты «Екатерина» и «Соломея» названы в честь Героев Социалистического Труда — бетонщицы Екатерины Скрюковой, участвовавшей в строительстве Красноярской ГЭС, и Соломеи Ряшиной, электросварщицы Красноярского паровозовагоноремонтного завода. ТПМК «Анастасия» и «Ирина» носят имена Героев Труда — Анастасии Стеблёвой, которая более 30 лет открывала уникальные месторождения в Нижнем Приангарье, и Ирины Гусенцевой, шахтёра Артёмовского рудника. Она стала буровым мастером сразу после окончания школы, всю войну и после работала в забое на буровом станке. Ещё один щит — «Валентина» — назван в честь первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой.