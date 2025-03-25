Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси

В частности, запрещается вывоз гипса, ангидрита, цементов зубных и прочих материалов для пломбирования, цементов, реконструирующих кость, приспособления для стомического использования, плоских фотопластинкок и фотопленки, сенсибилизированных, неэкспонированных, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильные, рентгеновские, дезинфицирующие средства. Еще в перечень включили перчатки, рукавицы и митенки медицинские, хирургические, стоматологические или ветеринарные, стеклянные ампулы, отходы и лом вольфрама и изделий из него, емкости для сжатого или сжиженного газа из черных металлов. Еще под запретом вывоза — ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений, горны и печи промышленные или лабораторные, в том числе мусоросжигательные печи, неэлектрические, автопогрузчики с вилочным захватом, прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием и др.