Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси

В Беларуси правительством продлен запрет на вывоз отдельных промтоваров за пределы республики. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 163 от 21 марта 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, продлевается запрет на вывоз отдельных промышленных товаров за пределы Беларуси. Например, запрещается вывозить товары из перечня в приложении независимо от их страны происхождения за пределы страны в государства ЕАЭС (за пределы таможенной территории ЕАЭС и в государства, которые не являются членами ЕАЭС). Товары запрещается вывозить при помещении их под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
В частности, запрещается вывоз гипса, ангидрита, цементов зубных и прочих материалов для пломбирования, цементов, реконструирующих кость, приспособления для стомического использования, плоских фотопластинкок и фотопленки, сенсибилизированных, неэкспонированных, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильные, рентгеновские, дезинфицирующие средства. Еще в перечень включили перчатки, рукавицы и митенки медицинские, хирургические, стоматологические или ветеринарные, стеклянные ампулы, отходы и лом вольфрама и изделий из него, емкости для сжатого или сжиженного газа из черных металлов. Еще под запретом вывоза — ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений, горны и печи промышленные или лабораторные, в том числе мусоросжигательные печи, неэлектрические, автопогрузчики с вилочным захватом, прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием и др.
При этом ограничения не касаются товаров, которые сопровождаются сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров о белорусском или российском происхождении. Это относится и к товарам, которые были получены при операциях по переработке на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси по таможенной процедуре переработки на таможенной территории. И товаров, которые были изготовлены с использованием товаров, которые были помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Еще к исключениям отнесли товары, которые являются транспортными средствами международной перевозки, вывозятся с таможенной территории ЕАЭС, перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами Беларуси.
Ряд положение постановления вступает в силу с 23 марта 2025-го, другие положения — со дня принятия. Некоторые пункты постановления будут действовать в течение шести месяцев.
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