Тренер морских млекопитающих, маслодел и дверник: необычные вакансии в Краснодарском крае

В Краснодаре ищут декоратора-реквизитора, которому готовы платить от 60 000 до 80 000 ₽ на руки, будущему сотруднику предстоит зарисовывать, подготавливать референсы по реквизиту, искать необходимый материал для изготовления декораций и реквизита.
В станице Челбасской нужен обрезчик копыт на зарплату от 70 000 до 80 000 ₽ до вычета налогов. Среди обязанностей работодатель указывает: обрезку, зачистку и лечение копыт крупного рогатого скота.
В Краснодаре размещена вакансия тренера морских млекопитающих с доходом от 35 000 до 50 000 ₽ на руки. Среди обязанностей — работа с морскими млекопитающими, кормление, уход, тренировки.
А еще в Краснодаре требуется маслодел, доход не указан, однако известно, что специалист будет подготавливать маслоизготовитель к наполнению, собирать и маркировать коробки, вынимать масло из маслоизготовителя, заполненять ящики маслом.
Также в Краснодаре нужен художник-гравер на зарплату от 50 000 до 70 000 ₽ на руки. Работодатель сообщает, что будущий сотрудник будет гравировать портреты на памятниках.
Требуется инструктор по грудничковому плаванию, с заработной платой до 70 000 ₽ до вычета налогов, кандидату предстоит проводить занятия плаванием с детьми от 2 месяцев до 5 лет.
Из любопытного в краевой столице ищут дверника на зарплату от 100 000 ₽ на руки. Кандидату предстоит осуществлять монтаж дверей.