Житель Хабаровска не получал зарплату больше трех лет

Прокуратура Центрального района Хабаровска добилась начала уголовного дела по факту длительной невыплаты заработной платы сотруднику местной компании. Он не получал зарплату больше трех лет — с сентября 2020 по октябрь 2023 года.
Сумма задолженности составила более 2,5 миллиона рублей — это зарплата и иные обязательные выплаты. В следкоме говорят, что у предприятия была финансовая возможность погасить образовавшуюся задолженность, однако работодатель направлял деньги на нужды, не являющиеся обязательными первоочередными платежами.
На директора компании завели уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа до 500 тысяч рублей, запрета на должность или лишения свободы до трех лет.
Прокуратура выявила нарушение в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Материалы переданы в следственные органы. На момент возбуждения дела задолженность перед работником полностью погашена. В СК уточнили, что дело передано в суд.