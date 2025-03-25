Кубанского регоператора «Чистая станица» признали банкротом

ООО «Чистая станица» являлось регоператором по обращению с ТКО Староминской зоны, куда входят Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский, Ленинградский и Кущевский районы. С лета 2023 года от жителей и властей муниципалитетов стали поступать многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз ТКО, что приводило к постоянному захламлению площадок для сбора отходов. К весне 2024 года проблема обострилась.