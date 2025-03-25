Инвесторы в Хабаровском крае всё чаще берут землю в аренду без торгов

В Хабаровском крае более 40 предпринимателей уже арендовали земельные участки без торгов благодаря статусу приоритетных инвестиционных проектов для своих инициатив. В настоящее время находятся на стадии согласования новые крупные проекты, которые также получили этот статус, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».