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Инвесторы в Хабаровском крае всё чаще берут землю в аренду без торгов

Это значительно сокращает сроки реализации бизнес-проектов.

Источник: Минимущества Хабаровского края

В Хабаровском крае более 40 предпринимателей уже арендовали земельные участки без торгов благодаря статусу приоритетных инвестиционных проектов для своих инициатив. В настоящее время находятся на стадии согласования новые крупные проекты, которые также получили этот статус, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В феврале 2025 года Инвестиционный совет при правительстве края одобрил статус приоритетного инвестиционного проекта для трех туристических инициатив. Соглашения с правительством края уже подготовлены к подписанию. После этого предприниматели смогут арендовать землю для реализации своих идей, — сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Эти проекты предполагают строительство гостиничных комплексов в различных районах Хабаровска. Развитие современной гостиничной инфраструктуры должно увеличить туристический поток в регион. Общая сумма инвестиций по трем проектам составит более 10 млрд рублей.

Статус «Приоритетный инвестиционный проект» позволяет предпринимателям арендовать землю без проведения торгов для реализации своих бизнес-идей. Эта мера поддержки действует в крае с 2016 года и, по данным краевого министерства имущества, сокращает время на оформление участка минимум вдвое.

Ранее этой мерой поддержки уже воспользовались 41 компания. Среди успешных проектов — строительство многофункционального комплекса с водно-оздоровительным центром «Броско», магазина «Лемана Про», футбольного комплекса на улице 65-летия Победы в Хабаровске и другие.