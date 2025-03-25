Инвесторы в Хабаровском крае всё чаще берут землю в аренду без торгов

В Хабаровском крае более 40 предпринимателей уже арендовали земельные участки без торгов благодаря статусу приоритетных инвестиционных проектов для своих инициатив. В настоящее время находятся на стадии согласования новые крупные проекты, которые также получили этот статус, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В феврале 2025 года Инвестиционный совет при правительстве края одобрил статус приоритетного инвестиционного проекта для трех туристических инициатив. Соглашения с правительством края уже подготовлены к подписанию. После этого предприниматели смогут арендовать землю для реализации своих идей, — сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Эти проекты предполагают строительство гостиничных комплексов в различных районах Хабаровска. Развитие современной гостиничной инфраструктуры должно увеличить туристический поток в регион. Общая сумма инвестиций по трем проектам составит более 10 млрд рублей.
Статус «Приоритетный инвестиционный проект» позволяет предпринимателям арендовать землю без проведения торгов для реализации своих бизнес-идей. Эта мера поддержки действует в крае с 2016 года и, по данным краевого министерства имущества, сокращает время на оформление участка минимум вдвое.
Ранее этой мерой поддержки уже воспользовались 41 компания. Среди успешных проектов — строительство многофункционального комплекса с водно-оздоровительным центром «Броско», магазина «Лемана Про», футбольного комплекса на улице 65-летия Победы в Хабаровске и другие.