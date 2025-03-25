Новый инвестор на площадке «Глория Джинс» будет шить одежду для бойцов

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в конце января Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что власти региона ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки фабрик АО «Глория Джинс». Глава региона поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами, чтобы сохранить не только производственные площадки, но и наработанные компетенции и персонал.