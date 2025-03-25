Средняя зарплата в Беларуси выросла на 70 копеек

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата в феврале 2025 года в Беларуси составила 2428,1 рубля, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.
Месяцем ранее данный показатель составлял 2427,4 рубля. Таким образом, среднемесячный доход белоруса до вычета налогов вырос на 70 копеек.
В региональном разрезе средняя зарплата в феврале выглядит следующим образом:
- Минск — 3309,1 рубля.
- Минская область — 2442,7 рубля.
- Гомельская область — 2169,7 рубля.
- Гродненская область — 2118,7 рубля.
- Брестская область — 2103,0 рубля.
- Могилевская область — 2014,7 рубля.
- Витебская область — 2011,0 рубля.
Второй месяц подряд наблюдается устойчивая тенденция смены аутсайдера по средним зарплатам в стране. Могилевская область сумела преломить ситуацию и обошла по этому показателю Витебскую область.
Больше всего в феврале зарабатывали белорусы, занятые в сфере информационных технологий, — 7288,6 рубля. Следом идут работники, занимающиеся грузовыми воздушными перевозками, — 6802,4 рубля.
Граждане, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты, получили в среднем в феврале 1284,2 рубля. Немногим большим заработали сотрудники библиотек, архивов и музеев — 1502,7 рубля.
Таким образом, разбежка в среднем уровне доходов между верхней и нижней строчкой «рейтинга зарплат» составляет более 500%.