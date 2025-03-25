Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсии

Увеличатся в Волгоградской области выплаты с 1 апреля также участникам Великой Отечественной войны, жителям осаждённого Сталинграда, лётчикам-испытателям и космонавтам, а также волгоградцам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей.