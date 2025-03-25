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Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсии

В Волгоградской области региональное отделение Социального фонда с 1 апреля проведет плановую индексацию социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению. Как сообщает ИА «Высота 102», увеличение составит 14,75%.

По данным Соцфонда, размер индексации утвержден правительством РФ, исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Под апрельскую индексацию подпадают следующие группы волгоградцев:

  • достигшие пенсионного возраста, но не имеющие страхового стажа и не накопившие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов;
  • инвалиды, в том числе не имеющие трудового стажа;
  • потерявшие кормильца, если у кормильца не было ни дня страхового стажа;
  • дети-сироты.

Пожилые волгоградцы и волгоградцы, потерявшие кормильца, в апреле получат 8824,08 рубля.

Выплаты инвалидам составят:

  • третья группа — 7 500,53 рублей;
  • вторая группа — 8 824,08 рублей;
  • первая группа и инвалиды с детства (второй группы) — 17 648,24 рублей;
  • инвалиды с детства первой группы и дети с инвалидностью — 21 177,59 рублей.

Полным сиротам в апреле заплатят уже по 17 648,24 рублей.

Увеличатся в Волгоградской области выплаты с 1 апреля также участникам Великой Отечественной войны, жителям осаждённого Сталинграда, лётчикам-испытателям и космонавтам, а также волгоградцам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей.