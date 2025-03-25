Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсии

По данным Соцфонда, размер индексации утвержден правительством РФ, исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Под апрельскую индексацию подпадают следующие группы волгоградцев:
- достигшие пенсионного возраста, но не имеющие страхового стажа и не накопившие необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов;
- инвалиды, в том числе не имеющие трудового стажа;
- потерявшие кормильца, если у кормильца не было ни дня страхового стажа;
- дети-сироты.
Пожилые волгоградцы и волгоградцы, потерявшие кормильца, в апреле получат 8824,08 рубля.
Выплаты инвалидам составят:
- третья группа — 7 500,53 рублей;
- вторая группа — 8 824,08 рублей;
- первая группа и инвалиды с детства (второй группы) — 17 648,24 рублей;
- инвалиды с детства первой группы и дети с инвалидностью — 21 177,59 рублей.
Полным сиротам в апреле заплатят уже по 17 648,24 рублей.
Увеличатся в Волгоградской области выплаты с 1 апреля также участникам Великой Отечественной войны, жителям осаждённого Сталинграда, лётчикам-испытателям и космонавтам, а также волгоградцам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей.