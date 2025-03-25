Омская энергосбытовая компания покупает внедорожник за 6 миллионов рублей

Омская энергосбытовая компания объявила закупку нового служебного автомобиля. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, организация планирует приобрести китайский внедорожник Tank 500 Premium 2025 года за 6,37 млн рублей.
Согласно требованиям закупки, автомобиль должен быть серого или серебристого цвета, а салон — исключительно тёмного оттенка с обивкой из кожи. Машина будет оснащена автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 299 лошадиных сил.
Как указано в документах, внедорожник приобретается для нужд компании. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 3 апреля, итоги подведут 30 мая, а поставщик должен будет передать автомобиль заказчику до 30 июня.