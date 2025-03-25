Как в ЕАЭС поддерживают производителей ковров

ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. ЕАЭС продлил на три года нулевую ввозную пошлину на латекс для производства ковров, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении латекса для производства ковров по 31 декабря 2027 года включительно», — говорится в сообщении.
Данный товар представляет собой водную дисперсию, которую наносят на изнанку ковра и используют для придания каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств, пояснили в пресс-службе.
«Мера таможенно-тарифного регулирования повышает доступность сырья, а также рентабельность предприятий-производителей ковров и ковровых изделий из стран Евразийского экономического союза, что позволяет создать условия для увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке», — отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Он добавил, что потребность в латексе для производства ковров в настоящее время удовлетворяется исключительно за счет импортных поставок.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Для справки: на данный товар в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости.
В соответствии с решениями Коллегии ЕЭК, с 23 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года для латекса, применяемого при производстве ковров, применялась нулевая пошлина.