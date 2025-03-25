Средняя зарплата выросла в Беларуси до 2428 рублей

В Беларуси средняя зарплата в феврале составила 2428,1 белорусского рубля, сообщили в Белстате.
Напомним, размер средней зарплаты белорусов за январь составил 2427,4 белорусского рубля. Таким образом средняя зарплата белорусов в феврале выросла, однако не сильно заметно.
В региональном срезе самые высокие средние зарплаты традиционно — в Минске 3309,1 белрубля. Далее по убыванию идут зарплаты на Минщине (2442,7 белрубля), Гомельщине (2169,7 белрубля), Гродненщине (2118,7 белрубля), Брестчине (2103 белрубля), Могилевщине (2014,7 белрубля) и Витебщине (2011 белрубля).
Что касается наиболее доходных сфер, то самые высокие зарплаты в Беларуси получают работники сферы информации и связи — 5845,2 белрубля. Также выше средних по стране зарплаты в таких отраслях, как финансовая и страховая деятельность (3905,3 белрубля), профессиональная, научная и техническая деятельность (2964,6 белрубля), строительство (2812,3 белрубля), промышленность (2553,6 белрубля).
Тем временем Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси.
И мы писали, что «Белтехосмотр» продлевает работу станций гостехосмотра в Беларуси из-за очередей.