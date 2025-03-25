Средняя зарплата выросла в Беларуси до 2428 рублей

Что касается наиболее доходных сфер, то самые высокие зарплаты в Беларуси получают работники сферы информации и связи — 5845,2 белрубля. Также выше средних по стране зарплаты в таких отраслях, как финансовая и страховая деятельность (3905,3 белрубля), профессиональная, научная и техническая деятельность (2964,6 белрубля), строительство (2812,3 белрубля), промышленность (2553,6 белрубля).