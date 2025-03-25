Икра радужной форели будет производиться в Беларуси вместо импортной из ЕС

В Беларуси будет производиться собственная икра радужной форели, рассказали в Минсельхозпроде.
Так, на территории Чериковского района в рамках программы «Один район — один проект» началось строительство большого комплекса по производству икры радужной форели.
Отмечается, что для выращивания форели необходима отборная икра. Для полного цикла самостоятельного разведения рыбы в стране, отечественной икры раньше не было, ее закупали в Европе. Но теперь икра будет производиться в Беларуси.
Планируется, что строительство корпуса по производству икры будет завершено уже к концу 2025-го.
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Тем временем Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси.