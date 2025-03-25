Почему Китай ограничил импорт баранины из Казахстана

В 2018 году было заключено соглашение о поставках баранины из 9 областей Казахстана в Китай. Однако в предыдущем отчете Министерства сельского хозяйства было указано, что в 2024 году Казахстан экспортировал баранину только в Узбекистан, ОАЭ и Иран. В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в министерство, чтобы выяснить, что произошло с Китаем.
— Причина, по которой в 2024 году не была поставлена баранина в Китай, заключается в том, что в 2023 году Главное таможенное управление Народной Республики Китай (ГТУ НРК) ввело ограничения на импорт замороженной баранины из Казахстана в связи с зарегистрированным в стране случаем оспы овец. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан стремилось снять эти ограничения и направило официальное письмо с просьбой о снятии ограничений в ГТУ НРК, — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило о создании рабочей группы для решения этого вопроса.
— По итогам визита министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова в Китай была создана рабочая группа. В рамках ее деятельности было проведено два заседания, направленных на оперативное решение вопросов и проведение обсуждений. На заседаниях рабочей группы рассматривались вопросы снятия ограничений, а также проводился опрос по оспе овец и коз. По результатам опроса казахстанская сторона предоставит всю необходимую информацию. Снятие ограничений возможно после оценки рисков, проведенной в соответствии с действующими нормативными документами Китая, — говорится в ответе.
Стоит отметить, что ранее Министерство сельского хозяйства сообщило, в какие страны и в каком объеме Казахстан экспортировал мясо в прошлом году.