Почему Китай ограничил импорт баранины из Казахстана

— Причина, по которой в 2024 году не была поставлена баранина в Китай, заключается в том, что в 2023 году Главное таможенное управление Народной Республики Китай (ГТУ НРК) ввело ограничения на импорт замороженной баранины из Казахстана в связи с зарегистрированным в стране случаем оспы овец. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан стремилось снять эти ограничения и направило официальное письмо с просьбой о снятии ограничений в ГТУ НРК, — говорится в сообщении.