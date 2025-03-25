На севере Волгограда снесут четырехэтажную аварийную сталинку

До этого инспекторы ГЖИ провели обследование технического состояния построенного в 1951 году многоквартирного дома. Итоговые материалы направили в межведомственную комиссию в администрацию района. После их рассмотрения приняли решение о признании здания непригодным для проживания. Жильцов расселят, дом снесут. Только произойдет это не сразу, а через много лет.