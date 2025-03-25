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На севере Волгограда снесут четырехэтажную аварийную сталинку

Многоквартирный дом пойдет под снос.

Источник: Комсомольская правда

Многоквартирный дом, расположенный на улице Таращанцев, 56 в Краснооктябрьском районе Волгограда, признали аварийными подлежащим сносу. О состоянии четырехэтажной сталинки сообщил Госжилнадзор Волгоградской области.

До этого инспекторы ГЖИ провели обследование технического состояния построенного в 1951 году многоквартирного дома. Итоговые материалы направили в межведомственную комиссию в администрацию района. После их рассмотрения приняли решение о признании здания непригодным для проживания. Жильцов расселят, дом снесут. Только произойдет это не сразу, а через много лет.