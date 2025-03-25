В Волгограде снесут аварийный МКД в Краснооктябрьском районе

Напомним, в Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новую недвижимость получили около 12 тысяч человек. Губернатор Андрей Бочаров обозначил переселение граждан из аварийных домов как одно из ключевых направлений деятельности региональной власти.