В Волгограде снесут аварийный МКД в Краснооктябрьском районе

В ближайшее время его должны снести.
Сотрудники Государственного жилищного надзора Волгоградской области проверили состояние многоквартирного дома № 56 на ул. Таращанцев. После обследования здания они направили заключение в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда.
Межведомственная комиссия рассмотрела документ, после чего признала МКД аварийным и подлежащим сносу, сообщили в Госжилнадзоре.
Напомним, в Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новую недвижимость получили около 12 тысяч человек. Губернатор Андрей Бочаров обозначил переселение граждан из аварийных домов как одно из ключевых направлений деятельности региональной власти.