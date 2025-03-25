Строительство хранилища отходов для Ростовской АЭС заморозили до 2031 года

Напомним, что хранилище будет построено в форме огороженного бетонного «корыта» с емкостями, в которых планируют складировать особо низкоактивные материалы. Уровень радиоактивности отработанных продуктов, отправленных на хранение, будет настолько низким, что в течение времени, за счет естественного распада радиоактивных веществ они превратятся в обыкновенные производственно-бытовые отходы.