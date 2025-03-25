Строительство хранилища отходов для Ростовской АЭС заморозили до 2031 года

Сальникова пояснил, что строительство площадки приостановлено в связи с увеличением сроков принятия решения по включению в Федеральный классификационный каталог отходов кодов промышленных отходов, содержащих радиоактивные вещества (радионуклиды) в количествах, не соответствующих критериям отнесения к радиоактивным отходам министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, госкорпорацией «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом».
Напомним, что хранилище будет построено в форме огороженного бетонного «корыта» с емкостями, в которых планируют складировать особо низкоактивные материалы. Уровень радиоактивности отработанных продуктов, отправленных на хранение, будет настолько низким, что в течение времени, за счет естественного распада радиоактивных веществ они превратятся в обыкновенные производственно-бытовые отходы.