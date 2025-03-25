В Новосибирской области 11 тысяч подростков получат временную работу

Увеличение числа трудоустроенных подростков направлено на повышение их конкурентоспособности на рынке труда, интеграцию в профессиональную сферу, формирование положительного отношения к рабочим профессиям и снижение подростковой преступности. В период временной работы, в свободное от учёбы время, молодые люди будут получать финансовую поддержку в размере 3800 рублей в месяц из бюджета области.