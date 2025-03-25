Жительнице Омска грозит конфискация машины из-за преступления прошлой владелицы

«Пока дело расследуется или рассматривается в суде, если автомобиль-вещдок был выдан на ответственное хранение, ограничения на него накладываются не всегда. У следователя в уголовном деле есть расписка, но информации о том, что автомобиль является вещдоком, нигде во внешнем контуре нет. Он спокойно проверяется по всем базам, и покупатель никак не поймет, что с машиной проблемы», — подчеркнул Шелков.