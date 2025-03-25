Платформа SberCIB Terminal вернула интерес клиентов

Созданная в 2016 году флагманская платформа Сбера для работы на финансовых рынках — SberCIB Terminal — за последние годы претерпела значительную трансформацию. В 2022 году ограничения, которые коснулись всех участников российского рынка, привели к существенному снижению оборотов по основным продуктам в терминале. Однако платформа смогла не только адаптироваться к этим изменениям, но и вернуть интерес клиентов, постоянно совершенствуя свой функционал и оперативно реагируя на новые задачи и запросы пользователей. В этом году Сбер намерен вернуться к показателям оборотов 2021 года в SberCIB Terminal. В материале «Газеты.Ru» — почему это стало возможным и что помогло банку справиться с этими вызовами.