«Аэрофлот» увеличит частоту полётов между Уфой и Москвой.

5 мая дополнительно к шести рейсам в день будет введен ежедневный рейс компании «Россия». С 1 июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» вырастет до 56 вылетов в неделю, а в июле и августе — до 63 рейсов в неделю. Таким образом, суммарно «Аэрофлот» и «Россия» в пиковое время лета будут выполнять до 70 рейсов в неделю, что на 11% больше, чем летом 2024 года.