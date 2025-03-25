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«Аэрофлот» увеличит частоту полётов между Уфой и Москвой

«Аэрофлот» увеличит частоту полётов между Уфой и Москвой.

Источник: Башинформ

5 мая дополнительно к шести рейсам в день будет введен ежедневный рейс компании «Россия». С 1 июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» вырастет до 56 вылетов в неделю, а в июле и августе — до 63 рейсов в неделю. Таким образом, суммарно «Аэрофлот» и «Россия» в пиковое время лета будут выполнять до 70 рейсов в неделю, что на 11% больше, чем летом 2024 года.

Новые рейсы расширят возможность удобных стыковок в Шереметьево для дальнейших полётов по России или за рубеж, отметили в пресс-службе аэропорта «Уфа».