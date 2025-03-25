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Позорную свалку в Гумраке начали убирать в Волгограде

В поселке Гумрак стартовали работы по ликвидации несанкционированной свалки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Подрядная организация после подписания муниципального контракта начала вывозить скопившийся на улице Ленина мусор. Всего отсюда будет вывезено около 700 кубометров различного хлама — веток, стройматериалов и крупногабаритных отходов, которые длительное время незаконно здесь складировались.

В мэрии пояснили, что свалку рядом с домом № 98 на улице Ленина местные власти убирали уже неоднократно. Однако она вновь вырастала до устрашающих размеров. Судя по характеру отходов, свою лепту в нелегальную свалку вносили как и жители, так и организации, сгружавшие здесь шины, отходы промышленного производства и другой специфический хлам.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Волгоградская природоохранная межрайонная прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с иском об обязании чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Гумраке.