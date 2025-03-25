Позорную свалку в Гумраке начали убирать в Волгограде

В мэрии пояснили, что свалку рядом с домом № 98 на улице Ленина местные власти убирали уже неоднократно. Однако она вновь вырастала до устрашающих размеров. Судя по характеру отходов, свою лепту в нелегальную свалку вносили как и жители, так и организации, сгружавшие здесь шины, отходы промышленного производства и другой специфический хлам.