В 2025 году в четырех округах Пермского края построят межшкольные стадионы

В Минспорта Прикамья уточнили, что в Березниках в этом году появятся сразу два межшкольных стадиона. Один из них разместится у школы № 14, а второй — у школы № 11. Субсидия на возведение этого объекта была выделена еще в прошлом году, но подрядчик приступит к работам в этом сезоне.