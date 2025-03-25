В 2025 году в четырех округах Пермского края построят межшкольные стадионы

В этом году в четырех округах Пермского края построят новые межшкольные стадионы на территориях школ. Спортивные объекты появятся в Менделеево Карагайского округа, в Яйве Александровского округа, Гремячинске Губахинского округа и в Березниках. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Кроме поля с искусственным покрытием, на площадках обустроят беговые дорожки. Заниматься на стадионах смогут как ученики, так и все желающие во внеурочное время. На строительство и модернизацию межшкольных стадионов выделили около 100 миллионов рублей. Средства направлены из регионального бюджета. Объекты планируется открыть к новому учебному году.
В Минспорта Прикамья уточнили, что в Березниках в этом году появятся сразу два межшкольных стадиона. Один из них разместится у школы № 14, а второй — у школы № 11. Субсидия на возведение этого объекта была выделена еще в прошлом году, но подрядчик приступит к работам в этом сезоне.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что с 2019 года на территории Прикамья построили и модернизировали более 30 стадионов. «Появление современной спортивной инфраструктуры развивает массовый спорт и укрепляет успехи в спорте высших достижений. При этом важно поддерживать в нормативном состоянии уже возведенные объекты», — подчеркнул глава региона.