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В Самарской области увеличат налоги на дорогую недвижимость

В Самарской области планируется увеличить налоговую ставку на объекты недвижимости, стоимость которых превышает 300 млн рублей. Соответствующий законопроект внес комитет губернской думы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике.

В прошлом году Госдума приняла закон, разрешивший регионам самостоятельно определять ставки налога на дорогую недвижимость (стоимостью более 300 млн руб.). Закон устанавливает предельно допустимый размер такого налога — 2,5% вместо 2%.

По данным областного министерства финансов, под действие закона на территории региона попадает 89 объектов недвижимости, что составляет 0,46% от общего количества объектов, облагаемых налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.

После принятия закона дополнительные поступления в бюджет Самарской области могут составить 278,6 млн рублей.