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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 25 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 25 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Доллар подорожал на Br0,0027 — его курс составил Br3,1341 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0352 и составил Br4,2309 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0034 и составил Br3,6524 за 100 российских рублей.