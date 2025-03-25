Продукты, техника и автомобили подорожали в Свердловской области

Как уточняется, розничные продавцы закладывали в цену затраты на логистику, зарплаты и аренду. Из-за чего стали стремительно расти цены на парфюмерию, косметику, планшеты, обувь. В этом списке же оказались и бытовая техника, телевизоры, роботы-пылесосы. Также выросли в цене отечественные авто, иномарки.