Продукты, техника и автомобили подорожали в Свердловской области

В Свердловской области уровень годовой инфляции вырос с 10,6% до 11,2%. Это произошло из-за роста затрат производителей, а также повышенного спроса на товары. Также на цены повлияли подарки, которые уральцы активно покупали к праздникам. Аналитику приводит пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Как уточняется, розничные продавцы закладывали в цену затраты на логистику, зарплаты и аренду. Из-за чего стали стремительно расти цены на парфюмерию, косметику, планшеты, обувь. В этом списке же оказались и бытовая техника, телевизоры, роботы-пылесосы. Также выросли в цене отечественные авто, иномарки.
— Еще одной причиной ускорения роста цен остается увеличение расходов на сырье, логистику, оплату труда, которое производители и переработчики продуктов питания компенсировали удорожанием продукции, — сообщает Уральское ГУ ЦБ РФ.
Поэтому в регионе в феврале подорожали говядина, индейка, колбаса, сосиски и сардельки. Также ускорился рост цен на молоко, молочную продукцию.