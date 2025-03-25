Омский бизнесмен закрыл три магазина из-за нового закона об алкоголе

Из-за нового регионального закона, запрещающего ночную продажу алкоголя в торговых точках на первых этажах жилых домов, совладелец сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко закрыл три магазина-бара в Омске. Закон вступил в силу 1 марта.
Как рассказал Шкуренко корреспонденту NGS55.RU, закрытие магазинов стало вынужденной мерой, поскольку работа с нарушением закона невозможна. Сейчас предприниматель ищет новые площадки для работы закрытых торговых точек. Семь других магазинов сети продолжают функционировать, так как находятся на отдельно стоящих территориях, не попадающих под действие закона.
Новые требования закона запрещают продажу алкоголя с 22:00 до 10:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и рядом с ними, за исключением кафе и ресторанов площадью более 50 кв. м. Ограничения уже действуют в Омске, Таре, Исилькуле, Калачинске, Называевске и Тюкалинске.
В прошлом году в Минэкономразвития Омской области поступило около 30 жалоб от жителей города на ночную продажу алкоголя.