Средний размер взятки в Самарской области составил 388 тысяч рублей

В октябре 2024 года региональная полиция озвучила другую цифру по средней сумме взятки в Самарской области. Ее размер составил на тот момент 258 тыс. руб. При этом чаще всего коррупционные преступления совершались в регионе в отчетном периоде в сферах государственного управления, здравоохранения и образования.