В Новосибирской области назвали районы, которые догазифицируют в 2025 году

В рамках программы догазификации будет обеспечена техническая возможность подключения газа для 19 тысяч домовладений, а также начнется догазификация более 600 домов в 22 СНТ. Об этом сообщило руководство области на пресс-конференции 25 марта.
Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров отметил, что уже построено 40 км газопровода от газораспределительной станции в г. Черепаново в сторону р.п. Сузун. Строительство планируется завершить в 2026 году. Работы также будут проводиться по строительству газораспределительных сетей в девяти населенных пунктах Черепановского и Сузунского районов.
В рамках плана догазификации на 2025 год запланировано подключение 70 тысяч домовладений по всей области, из которых 19 тысяч будут обеспечены газом в текущем году. Кроме того, в планах — строительство газораспределительных сетей в нескольких населенных пунктах, включая с. Ленинское, г. Чулым, г. Куйбышев, с. Мамоново и с. Верх-Ирмень.
Также продолжится догазификация 8054 домовладений на территории 236 СНТ, включая 663 дома в 22 СНТ в 2025 году. В рамках программы планируется газификация 10 образовательных и 30 медицинских учреждений.