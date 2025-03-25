В Новосибирской области назвали районы, которые догазифицируют в 2025 году

В рамках плана догазификации на 2025 год запланировано подключение 70 тысяч домовладений по всей области, из которых 19 тысяч будут обеспечены газом в текущем году. Кроме того, в планах — строительство газораспределительных сетей в нескольких населенных пунктах, включая с. Ленинское, г. Чулым, г. Куйбышев, с. Мамоново и с. Верх-Ирмень.