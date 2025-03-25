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В Самаре обновили большую задвижку на дне Волги

В Самаре завершили работы по обновлению «волжской» задвижки на глубине 20 метров ниже уровня реки.

Источник: "РКС-Самара"

В Самаре на насосно-фильтровальной станции в Студеном овраге завершили обновление «волжской» задвижки, которая забирает воду из реки на станцию. Работы проводились на большой глубине. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«Задвижка диаметром 1400 мм честно отработала 40 лет. Она является одним из ключевых элементов в системе водозабора насосно-фильтровальной станции, которая снабжает чистой питьевой водой треть Самары», — рассказали в пресс-службе.

Ремонт проводился в несколько этапов. Сначала сотрудники сделали расчеты, чтобы избежать нарушения технологического цикла. Потом на глубине около 20 метров на уровне дна Волги удалось демонтировать верхнюю часть задвижки, ее отправили на очистку и восстановление.

После ремонта верхнюю часть установили обратно. Испытания прошли успешно, теперь «волжская» задвижка снова работает.