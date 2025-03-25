В Самаре обновили большую задвижку на дне Волги

Ремонт проводился в несколько этапов. Сначала сотрудники сделали расчеты, чтобы избежать нарушения технологического цикла. Потом на глубине около 20 метров на уровне дна Волги удалось демонтировать верхнюю часть задвижки, ее отправили на очистку и восстановление.