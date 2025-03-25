Выручка «Новосибирского метрополитена» за год составила 3 млрд рублей

«Новосибирский метрополитен» отчитался о выручке за прошлый год. Так, согласно данным с сервиса RusProfile, в 2024 году она составила 3 млрд рублей. При этом за год она выросла на 19 процентов.
— Чистая прибыль за год выросла более чем на 3 млн процентов, — следует из данных сервиса.
Напомним, что в конце 2023 года цена за проезд в городской подземке выросла до 35 рублей, а недавно поездка в метро стала дороже на пять рублей. Впрочем, в наземном общественном транспорте проезд сейчас также обходится в 40 рублей.