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Выручка «Новосибирского метрополитена» за год составила 3 млрд рублей

Рост чистой прибыли превысил 3 млн процентов.

Источник: Комсомольская правда

«Новосибирский метрополитен» отчитался о выручке за прошлый год. Так, согласно данным с сервиса RusProfile, в 2024 году она составила 3 млрд рублей. При этом за год она выросла на 19 процентов.

— Чистая прибыль за год выросла более чем на 3 млн процентов, — следует из данных сервиса.

Напомним, что в конце 2023 года цена за проезд в городской подземке выросла до 35 рублей, а недавно поездка в метро стала дороже на пять рублей. Впрочем, в наземном общественном транспорте проезд сейчас также обходится в 40 рублей.