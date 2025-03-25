Инфляция в Челябинской области разогналась до 9,3%

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в прошлом месяце увеличился до 9,9% после 9,1% в январе.
«У животноводов и переработчиков мясной продукции выросли затраты на корма для животных, ветеринарные препараты, упаковку и оборудование для ферм. Это ускорило годовой рост цен на говядину, мясо индейки и свинину, полуфабрикаты, вареную колбасу и фарш», — поясняют в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России.
Кроме того, снизился объем вылова рыбы и одновременно увеличились издержки рыболовецких компаний и переработчиков продукции. В итоге в феврале рыба и филе в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в январе. Сокращение производства кофе в основных странах-экспортерах привело к росту мировых цен на кофейные зерна.
Цены на непродовольственные товары в феврале выросли на 4,9% после 4,8% в январе. Инфляция в сфере услуг увеличилась до 13,7% после 13,3% в январе.
В регионе сохранялся повышенный спрос на туристические поездки как внутри страны, так и за рубеж. Из-за этого подорожали путевки на Черноморское побережье, экскурсионные туры по стране, а также путешествия в Объединенные Арабские Эмираты.