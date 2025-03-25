Инфляция в Челябинской области разогналась до 9,3%

Кроме того, снизился объем вылова рыбы и одновременно увеличились издержки рыболовецких компаний и переработчиков продукции. В итоге в феврале рыба и филе в годовом сопоставлении дорожали сильнее, чем в январе. Сокращение производства кофе в основных странах-экспортерах привело к росту мировых цен на кофейные зерна.