Некоторые станции гостехосмотра в Беларуси продлили режим работы

После появившейся в СМИ информации о том, что камеры видеонаблюдения в Беларуси теперь автоматически фиксируют наличие или отсутствие у транспортного средства допуска к участию в дорожном движении, стали наблюдаться очереди на некоторых станциях. Как сообщал ранее БЕЛТА директор республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский, предпринимаются все меры для устранения очередей. «Рекомендуем автолюбителям своевременно проходить техосмотр. Прежде всего он направлен на безопасность на дороге», — рассказал он.