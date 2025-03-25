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Некоторые станции гостехосмотра в Беларуси продлили режим работы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые станции гостехосмотра в Беларуси продлили режим работы в связи с увеличившимся спросом на услуги, сообщили БЕЛТА в УП «Белтехосмотр».

Источник: БЕЛТА

Дольше будут работать диагностические станции № 200 в Бресте (по ул. 2-я Заводская, 4) и № 235 в Гродно (по ул. Обухова, 28). Они открыты с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в субботу — с 8.00 до 16.00, а также в воскресенье с 9.00 до 15.00.

После появившейся в СМИ информации о том, что камеры видеонаблюдения в Беларуси теперь автоматически фиксируют наличие или отсутствие у транспортного средства допуска к участию в дорожном движении, стали наблюдаться очереди на некоторых станциях. Как сообщал ранее БЕЛТА директор республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский, предпринимаются все меры для устранения очередей. «Рекомендуем автолюбителям своевременно проходить техосмотр. Прежде всего он направлен на безопасность на дороге», — рассказал он.

В главном управлении ГАИ МВД отметили, что контроль допуска к участию в дорожном движении в автоматическом режиме осуществляется с июля 2023 года. В текущем году выявление фактов управления транспортным средством без техосмотра не увеличилось.