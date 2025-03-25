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В Астане увеличат количество автобусов на популярных маршрутах

Изменения коснутся как городских, так и пригородных маршрутов.

Источник: Baigenews

С 26 марта для улучшения транспортного обслуживания на двух городских и трёх пригородных маршрутах в Астане добавят автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

  • На маршрут № 14 выйдут 15 автобусов (было 13);
  • маршрут № 84 — теперь 14 автобусов (было 13);
  • маршрут № 306 — теперь 10 автобусов (было 9);
  • маршрут № 307 — теперь 10 автобусов (было 9);
  • маршрут № 326 — теперь 7 автобусов (было 6).

«В связи с этим изменится график движения пригородных маршрутов № 306, 307, 326 в будние дни», — уточнили в компании.

Увеличение количества автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания транспорта.