В Астане увеличат количество автобусов на популярных маршрутах

С 26 марта для улучшения транспортного обслуживания на двух городских и трёх пригородных маршрутах в Астане добавят автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
- На маршрут № 14 выйдут 15 автобусов (было 13);
- маршрут № 84 — теперь 14 автобусов (было 13);
- маршрут № 306 — теперь 10 автобусов (было 9);
- маршрут № 307 — теперь 10 автобусов (было 9);
- маршрут № 326 — теперь 7 автобусов (было 6).
«В связи с этим изменится график движения пригородных маршрутов № 306, 307, 326 в будние дни», — уточнили в компании.
Увеличение количества автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания транспорта.