Татарстан впервые экспортирует партию овса в Китай

Объем проверенного для экспорта овса составил 1 тыс. тонн. По результатам лабораторных исследований продукция соответствует фитосанитарным требованиям Китая.
Исследования выполнены согласно протоколу между Минсельхозом России и китайскими контролирующими органами.
Ранее Татарстан экспортировал в Китай преимущественно ячмень, пшеницу, горох и масличные культуры. В 2024 году общий объем экспорта сельхозпродукции в КНР достиг 11,5 тыс. тонн.
В январе сообщалось, что за год экспорт проверенной филиалом ЦОК АПК пшеницы из Татарстана вырос в 19 раз и составил 31,5 тыс. тонн.