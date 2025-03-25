Программу по повышению рождаемости в Петербурге профинансируют на 848 млн рублей

Один из приоритетов Смольного — молодые семьи. Правительство намерено стимулировать петербуржцев рожать раньше, поскольку средний возраст рожениц составляет 30−31 год. В частности, беременным студенткам будут разово выплачивать по 100 тыс. рублей, как это уже принято в других регионах. Также в образовательных учреждениях появятся комнаты матери и ребенка.