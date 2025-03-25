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В Ростове проверили автобусы одного из перевозчиков

33 автобуса проверили в Ростове на санитарное и техническое состояние.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во вторник, 25 марта, департамент транспорта проверил автобусы одного из перевозчиков на санитарное и техническое состояние. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Перед выпуском на линии были проверены 33 автобуса, которые ходят по маршрутам №№ 1, 18,18А, 27, 43 и 81.

В результате проверки было выявлено девять нарушений. Теперь перевозчик должен устранить их в оперативном порядке.

— Данные проверки будут проведены во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города Ростова-на-Дону, — говорится в сообщении.