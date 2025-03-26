Балаклава войдет в проект «Пять морей и озеро Байкал»

На сегодня утверждены все 11 дорожных карт курортов, в том числе и для нового региона — Запорожской области. В соответствии с ними главами субъектов ведется реализация проектов: завершаются работы по планировке территорий будущих курортов, идет разработка проектно-сметной документации объектов. Особенно отмечу хороший темп реализации проекта «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия, где в конце 2026 года появится первый отель на 150 номеров при участии Корпорации «Туризм.РФ».