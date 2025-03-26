Балаклава войдет в проект «Пять морей и озеро Байкал»

Уточняется, что вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко приняли участие в совещании по реализации проектов федеральных круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». Участники обсудили ряд вопросов, которые касаются проектов, в том числе их вклад в развитие туристической составляющей.
«По поручению главы государства в проект “Пять морей и озеро Байкал” также включат курорт “Балаклава” (Севастополь) — это более 4 тысяч номеров и 3 тысячи рабочих мест», — говорится в сообщении.
Дмитрий Чернышенко уточнил, что исполняется год с момента утверждения президентом Владимиром Путиным перечня регионов проекта «Пять морей и озеро Байкал», который вошел в нацпроект «Туризм и гостеприимство».
На сегодня утверждены все 11 дорожных карт курортов, в том числе и для нового региона — Запорожской области. В соответствии с ними главами субъектов ведется реализация проектов: завершаются работы по планировке территорий будущих курортов, идет разработка проектно-сметной документации объектов. Особенно отмечу хороший темп реализации проекта «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия, где в конце 2026 года появится первый отель на 150 номеров при участии Корпорации «Туризм.РФ».
Первые работы стартуют в этом году в Каспийском прибрежном кластере с началом строительного сезона, добавил Марат Хуснуллин.
«Новые курорты — это точки роста для каждого региона. Увеличение туристического потока дает импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики страны. Помимо реализации самих проектов туризма в стране активно развивается и дорожная сеть. Так, за 6 лет в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” обновили почти 10 тыс. км дорог, которые ведут к достопримечательностям и значимым местам, привлекающих туристов», — отметил он.
Всего федеральный проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах стран, что позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», преобразования продолжатся на западном побережье республики.
Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт «Золотые пески России». Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.
Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.