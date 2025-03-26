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В Волгограде начали наносить дорожную разметку

Прошлой ночью специалисты приступили к работе на двух первых объектах — улицах 7-й Гвардейской и Советской.

С приходом хорошей погоды в Волгограде начались ежегодные весенние работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть городских дорог.

Как рассказали в городской администрации, в рамках муниципального контракта планируется обновить около 30 видов дорожной разметки белого и желтого цветов.

Для нанесения линий дорожной разметки будут использоваться термопластик, холодный пластик и специальная краска со светоотражающими элементами. Выбор материалов зависит от статуса дороги и интенсивности автомобильного движения.

Основные работы по обновлению горизонтальной разметки специализированная организация будет проводить в ночное время, после окончания вечернего часа пик, чтобы свести к минимуму неудобства для волгоградских водителей.

Тем не менее, как обратили внимание в мэрии, водителям следует быть внимательными и учитывать, что на дорогах города могут находиться тихоходные разметочные машины и бригады рабочих.