В Волгограде начали наносить дорожную разметку

С приходом хорошей погоды в Волгограде начались ежегодные весенние работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть городских дорог.
Как рассказали в городской администрации, в рамках муниципального контракта планируется обновить около 30 видов дорожной разметки белого и желтого цветов.
Для нанесения линий дорожной разметки будут использоваться термопластик, холодный пластик и специальная краска со светоотражающими элементами. Выбор материалов зависит от статуса дороги и интенсивности автомобильного движения.
Основные работы по обновлению горизонтальной разметки специализированная организация будет проводить в ночное время, после окончания вечернего часа пик, чтобы свести к минимуму неудобства для волгоградских водителей.
Тем не менее, как обратили внимание в мэрии, водителям следует быть внимательными и учитывать, что на дорогах города могут находиться тихоходные разметочные машины и бригады рабочих.